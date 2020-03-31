رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه: ابقوا في منازلكم

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة توعية لمشجعيه دعاهم فيها للبقاء في منازلهم، للحد من انتشار فيروس كورونا، ومساعدة موظفي الرعاية الصحية الذين يقاتلون للحفاظ على الأرواح.

وقال رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في “تغريدة” عبر حسابه على موقع “تويتر”: إنها لحظة صعبة على العالم أجمع، دعونا نكون شاكرين للأمور التي تهم صحتنا وعائلاتنا.

وأضاف: “ابقوا في المنزل ودعونا نساعد موظفي الرعاية الصحية الذين يقاتلون للحفاظ على الأرواح”.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد ذكرت في وقت سابق أن رونالدو وزملاءه قبلوا بتخفيض رواتبهم من أجل مساعدة النادي في هذا الظرف الصعب.

كما شرع نجوم اليوفي إلى مساعدة عمال النادي والملعب، الذين انقطعت رواتبهم في ظل توقف المباريات.

ويتواجد رونالدو حالياً في جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأسه، وخضع لعزل ذاتي، بعد أن تأكد إصابة زميله الإيطالي دانييلي رواني بالفيروس الخطير، وفيما بعد أعلن عن إصابة لاعبي يوفنتوس الفرنسي بلايز ماتويدي والأرجنتيني باولو ديبالا أيضاً.

المصدر: وكالات

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