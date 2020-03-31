الاسترخاء” الكوروني”

من زاوية أخرى لا يبدو كل السوء في هذه ” الكورونا”… فطالما أنّ هذا الوباء ما زال بعيداً عنا.. يمكن أن نرى وجهاً آخر للحياة في عهد ” الكورونا”!

رغم كل “النكت” التي انتشرت عن مشاكل الحجر وضرورة التزام المنازل، يبدو الأمر مختلفاً بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين يتوقون لوقت إضافي يخصص للالتزامات المنزلية، فالعطلة الإلزامية جعلت الكثيرين يعيشون حالة قسرية من الراحة والاسترخاء دون مشاعر تأنيب الضمير عما يجب أن يتم إعداده وتحضيره من مهمات يومية للعمل.

لا مدارس ولا حاجة للمعارك اليومية مع الأبناء لتقصيرهم عن القيام بواجباتهم الدراسية، ومكوثهم ساعات طويلة في تقليب صفحات “بطعمة وبدونها” على الجوال.

لا تأنيب ضمير من توضيب كل ما يتعلق بملفات العمل وتفاصيلها ووضعها جانباً، والتفرغ لإنجاز الأعمال البيتية المتراكمة منذ فصول كما كل ربات المنازل النشيطات في متابعة أعمال منازلهن وأسرهن.

من مزايا العيش في زمن ” كورونا” كسر إيقاع الحياة في العقود السابقة، وفرض حالة استرخاء قسرية، لا يشوبها سوى معاناة تأمين الحاجيات اليومية، لأنه رغم كل قرارات منع الازدحام ما زالت طوابير الحصول على الخبز تتنقل من أمام الأفران إلى أمام السيارات المكلفة بمهمة التوزيع الفاشلة! والقصة أن وجود الخبز في البيت لا بديل عنه، فهو المادة الوحيدة التي تعطي الشعور بتوافر الأمن الغذائي لعامة الناس ممن يعتمدون عليه كمادة أساسية في الحصول على الحاجة اليومية من الغذاء، والحقيقة أن نقل توزيع الخبز من أمام الأفران إلى السيارات لم يساهم سوى في زيادة الأمر سوءاً وترافق الازدحام بنفاد الكمية بسرعة، وهذا يعني صعوبة تأمين حاجة الأسر اليومية من مادة الخبز.

طوابير الحصول على الرغيف تجدها بذات الكثافة على مؤسسات السورية للتجارة، والقصة أن الصرافات وجدت حلولاً لطوابيرها ولكن هذا لم يحصل على نوافذ السورية التي ظلت الأسوأ مع آلية توزيع الخبز في عهد” كورونا” لأن الطوابير المتلاصقة للحصول على مخصصاتها من تلك المواد ظلت على حالها والنكتة في الأمر أنه على تلك الطوابير أن تعود لتطبق حظر التجوال المسائي بعدما تدافعوا ساعات للحصول على كيلو السكر المدعوم وربطة الخبز التي لا غنى عنها.