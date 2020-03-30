مجدداً..حزب الله يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد

جدد حزب الله التأكيد على وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته وحقه بتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الحزب في بيان بمناسبة يوم الأرض أن هذا اليوم هو يوم الصمود والمقاومة والتمسك بالثوابت وعلى رأسها تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر مؤكداً أنه مهما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وحشية فإنها لن تفت من عضد الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة المصممة اليوم أكثر من أي وقت مضى على مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.

كما أدان حزب الله بشدة عمليات التوسع الصهيونية وقضم المزيد من الأراضي التي يمارسها كيان العدو مستفيداً من التغطية الأميركية بما سمي “صفقة القرن” المشؤومة وتآمر بعض الأنظمة العربية مشددا على أن لا شرعية للمحتل وأن الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة سيواصلون درب والكفاح حتى إنجاز التحرير ونيل الحرية والاستقلال الكامل.

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