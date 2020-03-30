الأمم المتحدة تطالب بدعم مالي للدول النامية لمواجهة كورونا

دعت الأمم المتحدة اليوم إلى توفير حزمة دعم مالية بقيمة 5ر2 تريليون دولار للدول النامية التي واجهت أضراراً اقتصادية غير مسبوقة جراء تفشي وباء كورنا المستجد.

وقال موخيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” إن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصدمة مستمرة ويصعب التنبؤ بها، مشيراً إلى وجود مؤشرات واضحة على أن الأمور “ستزداد سوءا” بالنسبة للاقتصادات النامية قبل أن تتحسن مرة أخرى وفق ما نشر موقع الامم المتحدة.

ويوضح تقرير للأونكتاد أنه خلال شهرين منذ بدء انتشار كوفيد 19 خارج الصين تلقت البلدان النامية ضربة كبيرة من حيث تدفقات رأس المال الخارجية ومن حيث انخفاض قيمة العملة المحلية والخسائر في عائدات صادراتها بما في ذلك انخفاض أسعار السلع وانخفاض عائداتها السياحية.

وفي معظم هذه الإجراءات جاء التأثير الذي أصاب الدول النامية هذه المرة “أكثر عمقا مما أحدثته الأزمة المالية في عام 2008” وفق تقرير المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

كما أبدت المنظمة عدم تفاؤءلها خصوصا مع تأثر نشاطات الاقتصاديات المحلية بالأزمة باحتمال حدوث نوع الانتعاش السريع الذي شهدته العديد من البلدان النامية بين عامي 2009 و 2010.

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