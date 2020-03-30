الرابطة السورية للأمم المتحدة تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

طالبت الرابطة السورية للأمم المتحدة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري فوراً ولاسيما المتعلق منها بالجانب الصحي كونه أساسي في التصدي لفيروس كورونا.

وأكدت الرابطة في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وحصلت سانا على نسخة منها اليوم أن هذه الإجراءات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ويجب على المنظمة الدولية أن تمارس دورها الفعال والعمل على رفعها.

ولفتت الرابطة في رسالتها التي تسلمها الدكتور خالد المصري مسؤول الإعلام في مكتب الأمم المتحدة بدمشق إلى أن الرسالة تعبر عن مواقف هيئات المجتمع الأهلي وعن موقف موحد لكل أبناء الشعب السوري.

وطالب المندوبون الدائمون لثماني دول لدى الأمم المتحدة بينهم مندوب سورية الدكتور بشار الجعفري في السادس والعشرين من الشهر الجاري برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب مشيرين إلى أنها تشكل تحدياً في مواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

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