“نيو إيسترن آوت لوك”: كورونا كشف وهم “التضامن” الأوروبي

ترجمة ـ راشيل الذيب:

في حين اعتاد العديد من المراقبين الإشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كعلامة على بداية انهيار الاتحاد، فمن الواضح الآن أن هذا الحدث كان مجرد ضربة من الضربات التي تلقاها الاتحاد الأوروبي، الذي كان يعاني من مشاكل أساسية منذ تأسيسه كالانقسام السياسي.

جاء هذا في مقال نشره موقع «نيو إيسترن آوت لوك» الذي أشار إلى أن العديد من وسائل الإعلام حول العالم بدأت الحديث عن وهم ما يسمى بـ«التضامن الأوروبي» كصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية التي تحدثت عن الأزمات الاقتصادية والصحية ومشكلة الهجرة التي تجتاح البلدان الأوروبية، وسلطت الضوء على أن الاتحاد الأوروبي ونظام الدول المعولمة بالكامل يتأرجح على حافة الكارثة.

ولفت المقال إلى أن الصحافة التركية وكذلك العديد من وسائل الإعلام الأوروبية تحدثت عن افتقار مؤتمر ميونيخ الأمني الأخير إلى الوحدة السياسية، وهو أكبر اجتماع للسياسيين والمسؤولين عن السياسة الأمنية المشتركة، وبدورها نوهت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية بأن الإحباط ينمو في الاتحاد الأوروبي، وبأنه لا توجد قوة سياسية واحدة في الاتحاد، باستثناء فرنسا، ترغب في تشكيل قوة أوروبية، أو حتى الحفاظ على الاتحاد الأوروبي في شكله الحالي، حيث تهتم أوروبا الشرقية والجنوبية فقط بالمال الأوروبي، بينما يركز الشمال على مزايا السوق الكبيرة واليورو، ولكن بمجرد أن يعتقد الجميع أن العيوب تفوق المزايا، فإنهم سوف يخرجون من الاتحاد ومن دون تفكير.

وقال المقال: إن انفجار جائحة الفيروس التاجي في أوروبا لم يؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل والتناقضات في الداخل الأوروبي، ولكن عزز أيضاً قوة الطرد المركزي للعمليات داخل الاتحاد، وعلى الرغم من الحديث عن «التضامن» في صفوفه، فقد فشل الاتحاد الأوروبي فشلاً ذريعاً في مساعدة إيطاليا على مكافحة فيروس كورونا، وهو دليل واضح على كيفية تدرجه نحو الأسوأ.

ونوه المقال بأن الحكومة الإيطالية ناشدت الاتحاد الأوروبي، وأيضاً وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، لمساعدة الإيطاليين في مكافحة انتشار الفيروس التاجي وسط شح المعدات الأساسية لمواجهة الفيروس في المستشفيات، وعلى الرغم من أن روما عقدت آمالها على إمكانية المساعدة من المجتمع الأوروبي، وخاصة في أوقات عصيبة كهذه، لكن بروكسل تخلت عن الإيطاليين وتركتهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم

وتابع المقال: وفي هذه الحالة، أصبحت إيطاليا والشعب الإيطالي مركز ثقل «أوروبا الموحدة»، وفي الواقع لا يمكننا معرفة ما كان من الممكن أن تنجم عنه سياسة بروكسل لو لم تسارع بعض الدول، كالصين، لمساعدة الإيطاليين.

وأكد المقال أن أزمة الفيروس التاجي، كشفت الاتحاد الأوروبي على حقيقته، لافتاً إلى أن القيود التي فرضتها الحكومتان الألمانية والفرنسية بتهور على تصدير الأقنعة الواقية والأجهزة الطبية، في الوقت الذي كانت فيه إيطاليا بأشد الحاجة إلى تلك المعدات، تؤكد أن الحديث عن التضامن الأوروبي في أوقات الاضطراب هو مجرد كلمات فارغة.

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