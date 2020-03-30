آخر تحديث: 2020-03-30 20:41:22
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الصحة العالمية: إجراءات العزل العام والتدابير الصارمة في إيطاليا ستؤدي إلى استقرار وضع كورونا فيها قريباً

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التصنيفات: آخر الأخبار

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