الصحة العالمية: إجراءات العزل العام والتدابير الصارمة في إيطاليا ستؤدي إلى استقرار وضع كورونا فيها قريباً

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 6 شعبان 1441 الموافق لـ 30 آذار 2020
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تقرير حقوقي تركي: شرطة أردوغان هددت معتقلين بوضع مصاب بـ كورونا بينهم
طلبتنا في مصر يجددون الوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة التحديات
الجعفري: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية ودول أخرى
برتوكول موحد لعلاج إصابات كوفيد ١٩ قريباً في المشافي
ترامب: ذروة انتشار كورونا في عيد الفصح
بوتين: الاستفادة من تجارب الدول في مكافحة كورونا
الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون قطع مياه الشرب عن مليون مواطن في الحسكة
ظريف: حظر أمريكا غير القانوني على إيران جريمة ضد الإنسانية
مسؤول صحة أمريكي: نحتاج إلى جهود كبيرة لاحتواء تفشي كورونا
ربيعي: إيران ستنتصر على العقوبات وكورونا معاً
الصين تطالب أمريكا بوقف تدخلها في شؤون فنزويلا
المجلس الوطني الفلسطيني: الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه
الحزب العربي الديمقراطي الناصري: الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد سورية بلطجة أمريكية
ترامب يصرّ على التعامل مع كورونا بعقلية رجال الأعمال
آوزار: تهاون أردوغان بالتعامل مع كورونا أدى لانتشاره في تركيا