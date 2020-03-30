تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى صيف 2022

قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم تأجيل بطولة العالم 2021 إلى صيف 2022 بسبب تفشي فيروس كورونا ساعياً لتحديد المواعيد الجديدة في يوجين بولاية أوريغون الأمريكية.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الاتحاد الدولي قوله: “بنسبة 100 بالمئة ستقام بطولة العالم في صيف 2022”.

وقال الاتحاد في وقت سابق اليوم إنه يعمل بالتعاون مع المنظمين على تحديد موعد جديد في 2022 لبطولة العالم في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وكان من المقرر إقامة البطولة بين السادس و15 آب من العام المقبل.

كما أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى إجراء مناقشات مع اتحاد ألعاب الكومنولث وبطولة أوروبا التي من المفترض أن تقام في الفترة بين 26 و30 آب في باريس بينما تقام ألعاب الكومنولث المقبلة بين يومي 27 تموز والسابع من آب 2022 في برمنغهام بإنكلترا.

وتأجلت الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا التي حصدت أرواح الآلاف حول العالم.

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