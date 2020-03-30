ترامب: ذروة انتشار كورونا في عيد الفصح

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصل انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى الذروة مع اقتراب عيد الفصح.

وأشار ترامب في مقابلة مع محطة فوكس نيوز الأمريكية إلى أن بلاده “في حالة حرب” لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وأن ذروة الانتشار ستكون مع اقتراب عيد الفصح.

واستخدم ترامب كعادته ألفاظاً نابية في الرد على انتقادات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي اتهمته أمس بالاستهتار بأرواح الأمريكيين والتسبب بتفشي الفيروس قائلاً إنه يرى أن بيلوسي “جرو مريض” معتبراً أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تنقذ الأرواح.

وأضاف ترامب “إننا نقوم بالكثير من الأشياء ولا نريد تخفيف القيود في القريب العاجل بل إننا نعتقد أنه مع اقتراب موعد عيد الفصح ستكون ذروة الإصابات بالوباء”.

ورأى ترامب أن العدد الكبير من حالات الإصابة يمكن أن يرجع جزئياً إلى زيادة الاختبار.

وفي سياق آخر أشار ترامب إلى عزمه التباحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول أسعار النفط التي تشهد انخفاضاً.

وكان أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة أكد في وقت سابق من اليوم حاجة الأمريكيين لبذل جهود كبيرة لاحتواء تفشى فيروس كورونا في البلاد.

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