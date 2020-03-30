إغلاق ٣٠ فعالية اليوم في طرطوس وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق

سجلت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس اليوم أكثر من ثلاثين ضبطاً بحق العديد من الفعاليات التجارية في أرجاء المحافظة.

وأكد المهندس حسان حسام الدين مدير التجارة الداخلية في طرطوس أن هذه الحملة المركزة جاءت تلبية لشكاوي المواطنين بخصوص غلاء الأسعار، حيث تم تنظيم عشرات الضبوط التموينية للبيع بسعر زائد لعدد كبير من تجار الجملة والمفرق في كافة المناطق للمواد الغذائية والتموينية والخبز وتتخذ أقصى درجات العقوبة، وهي مصادرة كامل البضاعة بكل أنواعها وبيعها في صالات( السورية للتجارة) ضمن نفس المنطقة وإغلاق المحل حتى إشعار آخر وليس لمدة محدودة وهي أقصى عقوبة، وإحالة المخالف إلى القضاء أصولاً.

ولا تزال الدوريات تعمل في كل المناطق وذلك ضمن سياسة المديرية حالياً للحد من ارتفاع أسعار بيع هذه المواد في الأسواق والتقيد بالنشرات السعرية التموينية اليومية.