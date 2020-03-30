تمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية لغاية الـ 16 من نيسان القادم
أصدرت وزارة العدل اليوم قراراً يقضي بتمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية لغاية الـ 16 من شهر نيسان القادم وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه: “يمدد العمل بالقرار رقم 707 / ل الصادر بتاريخ 14-3-2020 لغاية يوم الخميس 16-4-2020 وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة القضاة والعاملين في وزارة العدل”.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن تعطيل المحاكم والدوائر القضائية اعتباراً من الـ 17 من آذار الجاري ولغاية يوم الخميس الـ 2 من نيسان القادم.