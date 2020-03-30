3 لقاحات روسية واعدة مضادة لكورونا

أعلن فلاديمير تشيخونين رئيس قسم العلوم الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية عن إجراء أبحاث لابتكار ثلاثة لقاحات واعدة مضادة لفيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن تشيخونين قوله: “يجري في كلية العلوم البيولوجية بجامعة موسكو إنتاج نموذج للقاح متعدد القدرة لمكافحة فيروس كورونا.. أي يمكن أن يكون مضاداً لمجموعة واسعة من فيروس كورونا وليس المستجد فقط”.

وأضاف تشيخونين إن خبراء من معهد شيمياكين للكيمياء العضوية الحيوية يعملون كذلك على ابتكار لقاح عالي التقنية مضاد لفيروس كورونا المستجد أساسه جزيئات مشابهة لكورونا، مشيراً إلى أن هذه التقنية قد تؤدي إلى ابتكار لقاح واعد جداً.

وأضاف: إن العمل يجري أيضا في معهد فافيلوف لعلم الوراثة لإنتاج لقاح يحمل ثلاثة بروتينات من فيروس كورونا ما يسمح بابتكار لقاح متعدد القدرات.

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