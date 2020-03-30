استشهاد امرأة يمنية بنيران قوى العدوان السعودي

استشهدت امرأة يمنية بنيران قوى العدوان السعودي في الحديدة مع مواصلة طيران العدوان ومدفعيته عمليات القصف على عدد من المحافظات الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله إن امرأة استشهدت برصاص قوى العدوان السعودي في منطقة الناصري بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

ولفت المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان في المحافظة بلغت 83 خرقاً خلال 24 ساعة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية الظاهر وغارتين على منطقة المهاذر بمديرية سحار وآل عمار بمديرية الصفراء وثلاث غارات على مديرية شدا بمحافظة صعدة بينما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي ممتلكات المواطنين بإحدى القرى الحدودية في مديرية رازح.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن ثلاث غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة على منطقة العمشية بمديرية سفيان في محافظة عمران وغارتين على جبل تويلق في جيزان.

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