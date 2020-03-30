700 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها تلقت تقارير عن 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا فقط في البر الرئيسي الصيني بينها إصابة محلية واحدة والأخرى وافدة في الوقت الذي سجلت فيه دول العالم أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء وفق تعداد أعدته فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم نقلته وكالة شينخوا أنه تم الإبلاغ عن أربع حالات وفاة وكانت جميعها في مقاطعة هوبي مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 81470 حالة حتى نهاية يوم أمس من بينهم 2396 مريضاً ما زالوا يتلقون العلاج فيما غادر75770 مريضاً المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء وبلغ عدد الوفيات منذ انتشار الفيروس 3304 أشخاص.

إلى ذلك استؤنفت اليوم خدمات رحلات الركاب الجوية والشحن من وإلى مطارات مقاطعة هوبي وفق ما أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية.

بدورها أعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 9661 حالة فيما تجاوز عدد الإصابات المسجلة في اليابان حتى أمس 1700 حالة وبلغت حصيلة الوفيات 55 حالة في البلاد التي تتجه إلى توسيع حظر الدخول ليشمل الوافدين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم دول أوروبا.

إلى ذلك قالت وزارة الصحة الهندية اليوم إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 29 حالة في حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 1071 حالة.

وفي باكستان أعلنت السلطات ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 17 والإصابات إلى 1589 حالة فيما اعلنت افغانستان عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 141 حالة.

وفي تايلاند أعلنت السلطات اليوم عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1524 حالة.

وفي أمريكا اعلنت جامعة جونز هوبكنز ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 2467 حالة والإصابات إلى 140886 حالة.

وفي أوروبا أظهرت إحصاءات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 57298 حالة كما زاد عدد الوفيات إلى 455 حالة.

كما أعلنت وزيرة الصحة في البرتغال مارتا تيميدو أن مراهقاً عمره 14 عاماً توفي بفيروس كورونا مشيرة إلى أنه حتى يوم أمس تم تسجيل زهاء 6 آلاف حالة إصابة بالفيروس فيما بلغت حصيلة الوفيات 119 حالة الساعات ال24 الماضية.

كما أعلنت حكومة ليتوانيا اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 484 حالة بينما أعلنت السلطات البلجيكية تسجيل 82 وفاة وإجمالي الوفيات إلى 513 حالة.

وفي روسيا وافقت الحكومة اليوم على مشروع قرار يقضي بفرض جملة من العقوبات بحق المخالفين للحجر الصحي الذي فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نيوزيلندا أعلنت السلطات عن 75 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة والمحتملة في البلاد إلى 589 حالة فيما قالت السلطات في استراليا انها احصت حتى الآن أكثر من 4000 إصابة و16 حالة وفاة بكورونا.

وفي أمريكا اللاتينية قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993 بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت ما مجموعه 4256 حالة إصابة بالفيروس مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 136 حالة بدوره أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز أن بلاده سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليبلغ العدد الكلي للمصابين 129 حالة وعدد الوفيات 3 حالات.

وفي افريقيا أعلنت وزارة الصحة في مالي عن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد كما سجلت ساحل العاج أول وفاة على أراضيها جراء فيروس كورونا إلى جانب 25 إصابة جديدة ليصبح المجموع 165 حالة.

وفي الدول العربية أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 5 مصابين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 72 شخصاً وتسجيل 11 إصابة جديدة وارتفاع الإصابات إلى 266 في حين أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك مدينتي نواكشوط وكيهيدي بؤرتين لفيروس كوورنا.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 517 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 27 حالة.

وفي السودان أعلنت السلطات الصحية اليوم عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بدأت السلطات الأردنية اليوم إخلاء نحو خمسة آلاف شخص من فنادق بعدما خضعوا لدى دخولهم البلاد لحجر صحي إلزامي مدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا .

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