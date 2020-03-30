500 سلة غذائية وصحية بسعر 10 آلاف ليرة في فرع “السورية للتجارة” بدير الزور

تخفيفاً لحالات الازدحام على صالات ومنافذ البيع المباشر طرح فرع السورية للتجارة سلة غذائية وصحية بسعر عشرة آلاف ليرة تتضمن( رز – سمنة – شعيرية – رب بندورة – معكرونة – عدس مجروش – معلبات) بالإضافة إلى مواد صحية (كلور – فلاش –سائل جلي – صابون) .

وأكد أغيد الجويشي مدير فرع السورية للتجارة في ديرالزور أنه وبتوجيه من المحافظ ولتخفيف حالات الازدحام على الصالات ومنافذ البيع كانت هناك فكرة لطرح سلة متكاملة تضم عدداً من المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة، يضاف إليها مواد التنظيف وتم طرح 500 سلة غذائية وصحية بأسعار تختلف عن أسعار السوق ولاقت الفكرة إقبالاً من المواطنين وتم توزيعها عبر سيارات جوالة في أحياء المدينة وقرى وبلدات ريف ديرالزور الشمالي الشرقي تخفيفاً لحالات الازدحام والعمل قائم لتغطية كافة أحياء المدينة ومن ثم طرح السلة عبر الصالات ومنافذ البيع المباشر .