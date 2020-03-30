الاتحاد الدولي لكرة الطاولة يمدد تعليق مسابقاته بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة اليوم الأحد تمديد تعليق مسابقاته حتى 30 حزيران المقبل، وتجميد التصنيف العالمي لشهر آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة الطاولة على موقعه الرسمي بيانا جاء فيه: “بسبب الشك المستمر الناجم عن فيروس كورونا وتأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020، اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد القرارات التالية: تعليق جميع الأحداث والأنشطة التي تتطلب التنقلات الدولية حتى 30 حزيران المقبل و… تجميد التصنيفات العالمية لشهر آذار 2020”.

وأضاف البيان أنه سيتم تخفيض نفقات اللجنة التنفيذية ورواتب الأعضاء الأكثر خبرة في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة الطاولة قرر منتصف مارس الحالي تعليق “جميع أنشطته” حتى نهاية نيسان المقبل.

المصدر: أ ف ب

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