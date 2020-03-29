838 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 838 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية جديدة نشرتها اليوم.

ونقلت ا ف ب عن مدير مركز الطوارئ الصحية فيرناندو سيمون قوله:”يبدو أن تطور الوباء في طور الاستقرار بل يبدو حتى في طور التراجع لكن يجب التذكير بأن مشكلتنا الرئيسة الآن هي ضمان عدم استنفاد طاقة وحدات العناية المركزة”.

ولفت سيمون إلى أن ست مناطق من بين 17 بلغت سقف قدرة استيعابها وتقترب ثلاث أخرى من بلوغه.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة اليوم 78797 في حين ترفع الوفيات الجديدة حصيلة الضحايا إلى 6528.

وفرضت السلطات الإسبانية حجرا هو من الأكثر صرامة في العالم منذ منتصف آذار ومددته إلى الـ 11 من نيسان.

من جهتها أحصت السطات الفرنسية 292 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد إلى 2606 وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون.

ووفق الحصيلة الجديدة فإن 19 ألفا و354 مصابا موجودون في المستشفيات بينهم 4632 في قسم الإنعاش في حين تمكن سبعة آلاف و132 من العودة إلى منازلهم.

ولا يشمل عدد الوفيات المعلن سوى من قضوا في المستشفيات ما يعني أن العدد الفعلي لا يزال غير معلوم.

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