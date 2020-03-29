آخر تحديث: 2020-03-29 18:48:29
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الصحة: تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في سورية لترتفع الحصيلة إلى ٩ إصابات ووفاة واحدة
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الصحة: وفاة سيدة فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف.. تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا

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