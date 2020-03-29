أمريكا تتصدر دول العالم بعدد إصابات كورونا

تصدرت أمريكا دول العالم بعدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد حيث وصلت إلى أكثر من 120 ألف حالة في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية للتصدي له والحد من انتشاره.

وأعلنت السلطات الأمريكية اليوم أن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 122 ألف إصابة في حين تجاوز عدد الوفيات 2100 حالة بينها طفل رضيع عمره أقل من عام توفي في ولاية الينوي.

إلى ذلك تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن فكرة فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت بعدما كان تطرق في وقت سابق إلى هذه الفرضية في إطار مواجهة فيروس كورونا وأمر عوضا عن ذلك مراكز مكافحة الأمراض بإصدار بيان حازم بمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها دون أن يعني ذلك إغلاقاً لحدودها.

وفي بريطانيا أظهرت الاحصاءات الحكومية الرسمية تسارعا واضحا في تفشي الوباء حيث بلغ عدد الوفيات 1019 وفاة وذلك بعد تسجيل 260 حالة وفاة جديدة أمس في حين وصل عدد الإصابات إلى 17089حالة.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 58137 بينما وصل عدد الوفيات إلى 480 حالة فيما أعلنت وزارة الصحة في النمسا أن عدد الإصابات وصل إلى 8291 حالة و78 حالة وفاة.

وفي بلجيكا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1702 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 10836 حالة كما تم تسجيل 78 وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 431 حالة.

وفي روسيا تم تسجيل 270 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 1534 حالة وفق ما أعلنت السلطات اليوم.

وفي كوريا الجنوبية تم تسجيل 105 إصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 9583 خلال يوم أمس في حين أعلن رئيس الوزراء فرض حجر صحي على كل شخص يصل إلى البلاد من الخارج.

أما في اليابان فتم الإعلان عن تسجيل 86 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1700 حالة إضافة إلى 55 حالة وفاة.

وفي تايلاند أعلنت السلطات عن تسجيل 143 حالة إصابة ليصل عدد المصابين إلى 1388 بينما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى سبع حالات فيما سجلت ثالث حالة وفاة في سنغافورة بالفيروس وذلك بعد يوم من تخطي عدد حالات الإصابة 800 شخص.

كما أعلنت السلطات في اندونيسا عن تسجيل 130 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1285 حالة فيما تم تسجيل 12 وفاة جديدة.

وفي الفلبين تم تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات وفق وزارة الصحة في حين أعلنت نيوزلندا تسجيل أول حالة وفاة في البلاد في حين تم تسجيل 63 إصابة ليصل الإجمالي إلى 514 حالة.

وفي الهند التي سجلت أمس 724 إصابة و17 حالة وفاة أعلنت السلطات عن تحويل بعض عربات السكك الحديدية إلى عنابر عزل صحي للمرضى المصابين في الوقت الذي تسارع فيه السلطات لتجهيز البنية الأساسية الصحية للبلاد لارتفاع متوقع في حالات الإصابة.

وفي باكستان تم تسجيل 150 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1500 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 12 حالة كما أعلنت المكسيك عن تسجيل 131 حالة إصابة جديدة ليصل العدد إلى 848 حالة والوفيات إلى 16 حالة فيما ارتفعت الوفيات في البرازيل إلى 116 والإصابات إلى 3904 حالات.

أما في الصين فيستمر تراجع حالات الإصابة في البلاد وتناقص خطر الفيروس حيث لم تسجل أي إصابة في مدينة ووهان الصينية بمقاطعة هوبي التي كانت الأكثر تضررا جراء الوباء أول اندلاعه فيما تم تسجيل 45 إصابة في البر الرئيسي 44 منها قادمة من الخارج وواحدة محلية.

وفي الدول العربية أعلنت وزارة الصحة المغربية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 437 إصابة بينها 25 حالة وفاة أما في الكويت فقد وصل إجمالي الإصابات أمس إلى 255 حالة بعد تسجيل 20 حالة جديدة.

وفي ليبيا أعلنت السلطات تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى ثلاث حالات فيما ارتفعت حالات الاصابة بالفيروس في الأراضي الفلسطينة إلى 106 إصابات بعد تسجيل 8 إصابات جديدة.

وفي تونس أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 278 حالة مؤكدة في حين أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 167 حالة.

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