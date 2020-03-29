دخول قرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وأريافها حيز التنفيذ

دخل قرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم والذي أقره الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا حيز التنفيذ عند الساعة الثانية ظهراً وحتى إشعار آخر.

ويستثني القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجوال المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ 25 آذار وسوابقه.

وتم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار.

يشار إلى أن القرار يقضي بمنع الحركة بين كل محافظة وأريافها وليس بين المحافظات وهو لاحق للقرار السابق بحظر التجوال من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً ولا يتناقض معه والهدف منه تقليل الازدحام والاحتكاك بين الناس في المدن ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا إن وجدت.

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