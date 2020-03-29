الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين يقطعون مجدداً المياه عن الحسكة

قطع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين مجدداً المياه عن مدينة الحسكة والتجمعات التابعة لها بعد ايقاف الضخ من محطة علوك بريف رأس العين وتهديد حياة نحو مليون نسمة.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد مدير مياه الحسكة المهندس محمود عكلة قطع المياه من قبل جيش الاحتلال ومرتزقته من الإرهابيين منذ الساعة العاشرة ليل أمس السبت وحتى تاريخه دون معرفة الأسباب لافتاً إلى أن ما يحدث انتهاك واضح وجريمة إنسانية بحق أهالي مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها وزيادة معاناتهم.

وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها قطع مياه الشرب من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين خلال شهر آذار.

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