آخر تحديث: 2020-03-29 18:47:05
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الصحة: تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في سورية لترتفع الحصيلة إلى ٩ إصابات ووفاة واحدة
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الصحة اللبنانية: تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي المصابين يبلغ 438

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التصنيفات: آخر الأخبار

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