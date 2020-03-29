الصحة اللبنانية: تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي المصابين يبلغ 438

لنكون يداً واحدة مع حكومتنا، ولنساهم معها بتحقيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لفيروس «كورونا»، وضمن سلسلة من الإجراءات كان تعليق العمل في الصحف الورقية باعتبار مادة الورق من الأسطح الناقلة للفيروس. وصحيفة «تشرين» هي إحدى الصحف التي سيعلق العمل... المزيد ←