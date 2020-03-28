يوفنتوس يخفض رواتب مدربه ولاعبيه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي توصله لاتفاق مع المدرب ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم على تخفيض رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي اليوم عبر موقعه على الإنترنت، إنه توصل لاتفاق على تخفيض الرواتب خلال أشهر آذار ونيسان وأيار وحزيران 2020 واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.

وأضاف أن الآثار المالية للاتفاق ستبلغ نحو 90 مليون يورو وستظهر نتائجه في حسابات السنة المالية 2019-2020.

وأكد يوفنتوس أنه سيستكمل إجراءات هذا الاتفاق مع اللاعبين والمدرب في الأسابيع المقبلة.

وتوقفت مسابقات كرة القدم في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وسط شكوك حول موعد استئنافها.

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