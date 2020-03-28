ثلثا وفيات كورونا في أوروبا والإصابات ترتفع في فرنسا ودول أخرى

تتسارع إحصاءات أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الارتفاع حول العالم متجاوزة 30 ألف شخص ثلثاهم في أوروبا حسب إحصاء لوكالة فرانس برس.

ووفق الإحصائية الجديدة تم تسجيل 30003 حالات وفاة على الأقل أكثر من ثلثيها في أوروبا 21334 وفاة.

وكانت البيانات الإحصائية حول العالم سجلت في وقت سابق اليوم تجاوز عدد الوفيات بالفيروس 29 ألفاً و900 شخص وإصابة أكثر من 641000 شخص في 183 دولة وإقليماً.

بدورها أعلنت فرنسا تسجيل 319 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2314 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم “تم تسجيل 319 حالة وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة ليصل مجمل عدد الوفيات إلى 2314” مشيرة أيضاً إلى تسجيل 4611 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل عدد المصابين إلى 37575.

وأشار وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إلى أن بلاده طلبت شراء أكثر من مليار كمامة طبية معظمها من الصين في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفرنسية لتعزيز أدواتها الطبية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكان الأطباء والكوادر الطبية ومقدمو الرعاية في فرنسا أشاروا إلى وجود نقص حاد في عدد الكمامات الطبية في الخطوط الأمامية التي تعمل بشكل مباشر مع المصابين.

يشار إلى أن منطقة الالزاس شرق فرنسا تعتبر من أكثر المناطق الفرنسية انتشارا لعدوى فيروس كورونا حيث تنقل طائرات الجيش المصابين إلى ألمانيا جراء وجود نقص حاد في عدد الكمامات الطبية في الخطوط الأمامية التي تعمل بشكل مباشر مع المصابين إضافة إلى النقص الحاد بأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس.

وفي دبلن أعلنت إيرلندا تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بالفيروس ما يرفع حالات الوفاة بهذا الفيروس إلى 36 حالة بهذا البلد إضافة إلى نحو 300 حالة إصابة ما يرفع الإصابات أيضاً إلى 2415 حالة.

وكانت السلطات الصحية في إيرلندا أعلنت في شباط الماضي تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أتت من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا.

كما تم تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في قطر و28 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 590.

وفي عمان أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس في بلاده ليصبح عدد الحالات الكلي 246 حالة شفي منها 18 حالة.

بدورها أعلنت السلطات الصحية اليونانية رصد 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1061 حالة منذ تسجيل أول حالة في البلاد في شباط الماضي.

وقال سوتيريس تسييودراس ممثل وزارة الصحة إن 32 شخصاً توفوا بسبب الفيروس.

وفرضت اليونان حظر التجول حتى أوائل نيسان كما فرضت قيودا على تنقل الأشخاص باستثناءات قليلة وأغلقت أيضا حدودها أمام رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك رعايا إسبانيا وإيطاليا لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت وزارة إدارة الأزمات إن اليونان أوقفت جميع الرحلات الجوية من هولندا حتى الـ 15 من نيسان.

وفي باماكو أعلنت السلطات الصحية المالية تسجيل أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد و81 حالة إصابة.

وفي إسبانيا التي تشهد انتشاراً متسارعاً للفيروس أوقف رئيس وزرائها بيدرو سانشيز جميع الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية لمدة أسبوعين في إجراء جديد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال سانشيز إنه على جميع العاملين أن يبقوا في منازلهم في الفترة ما بين الـ 30 من آذار والـ 9 من نيسان باستثناء من يعمل في القطاعات الأساسية.

يشار إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 832 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 5690 حالة فيما عدد الإصابات المؤكدة 72248 حالة.

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