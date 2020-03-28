تسهيلات لحركة العاملين في رئاسة مجلس الشعب والقضاة ومنع تجمعات الأفراح والتعازي بالأرياف

أصدرت وزارة الداخلية تعميماً يقضي بتسهيل حركة العاملين في رئاسة مجلس الشعب المزودين بمهمات رسمية صادرة عن رئيس المجلس وكذلك تسهيل حركة القضاة.

واستثنت الوزارة في تعميمها الذي تلقت سانا نسخة منه المواطنين القاطنين في ضاحية الأسد وضاحية قدسيا وقرى الأسد ويعفور من مضمون التعميم رقم 377 تاريخ 27-3-2020 بحكم كونهم من سكان مدينة دمشق.

كما أصدرت الوزارة تعميماً بمنع التجمعات لإقامة الأفراح أو التعازي في الأرياف والقرى النائية بشكل عام لتجنيب المواطنين خطر الإصابة بفيروس كورونا ومنعاً لانتقال العدوى وحرصا على الصحة العامة.

وكان الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا أقر منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29-3-2020 وحتى إشعار آخر وتم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار.

واستثنى القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجوال المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ 25 آذار وسوابقه.

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