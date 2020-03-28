برلمانية مصرية: الحصار الاقتصادي على سورية يتعارض مع المفاهيم الإنسانية

أكدت البرلمانية المصرية سماح جبرائيل أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الدول الغربية على سورية يتعارض مع كل المفاهيم الإنسانية.

وقالت البرلمانية المصرية في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة: لا يمكن أن ننتظر ممن تامر على سورية وفرض تلك الإجراءات ظلماً أن يأتي اليوم ويرفع تلك الإجراءات القسرية” مشيرة إلى أن الذي تسبب في المؤامرة على سورية والمنطقة لن يعنيه فيروس أو وباء ولن يغير من سياساته تجاه الشرق الأوسط.

وشددت جبرائيل على وجوب الوقوف إلى جانب سورية لمساعدتها في التصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه لديها.

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