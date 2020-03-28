نشر قبل 1 يوم

اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد خلاله بن زايد دعم الإمارات للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية مشيراً إلى أن سورية لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة