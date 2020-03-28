إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في كفر قدوم

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وبحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم خلال اقتحامها قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شابين بجروح والعشرات بحالات اختناق بينهم مسنة ورضيعة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق في وقت سابق اليوم جراء اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

في سياق متصل أصيب فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه خلال اقتحامهم قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية واعتدت على الفلسطينيين ومركباتهم ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح.

قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين بالضفة الغربية

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في القدس المحتلة والخليل وقلقيلية وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ستة منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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