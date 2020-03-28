كيف ينظر منهج التغيرات التخيلية إلى فلسفة الماهية..؟

سمير المحمود:

بحسب تقسيم الباحثين لأنواع الماهيات فإن هناك ماهيات عامة كـ ماهية الإدراك وماهية التصور وماهية العدد وماهية الحقيقة ثم القواعد التي تحدد علائقها مثل قواعد البرهان وهناك ماهيات أخرى تمت تسميتها بماهيات الأمور المادية كـ ماهية الصوت وماهية اللون ثم العلاقات بينها وبين غيرها من الأمور المادية كالعلاقة مثلاً بين الضوء والامتداد وطبعاً يعد منهج التغيرات التخيلية أحد أكثر المناهج الفنومنولوجية التي تم تسخيرها للبحث في موضوع الماهيات حيث يرى أصحاب هذا المنهج بأنه يجب أن يتم إخضاع الموضوع المطلوب معرفة ماهيته إلى تغيرات عديدة يتم تخيلها بحيث عبرها يمكن تحديد العناصر المهمة التي يجب أن يكشف عنها الموضوع ليظل كما هو وأن يتم بعد ذلك الكشف عن الأحوال النموذجية للوجود المعطى أي الموضوع كما يدرك والموضوع كما يتخيل والموضوع كما يراد والموضوع كما يحكم عليه ومن الواضح أن المفكر والباحث والفيلسوف أدموند هوسرل هو أتباعه قد أصروا على ما سمّوه قصدية المعرفة في هذا الأمر حيث يمكن للباحث أن يلحظ أن الفنومنولوجيا قد نسبت إلى الماهيات أهمية كبيرة ورأت أن موضوع المعرفة يدور حول الماهيات الموجودة على حد سواء وإن كان طابع المعرفة بالماهيات يختلف عن طابع المعرفة بالموجودات وقد أيد هوسرل الفيلسوف برتراند رسل كما نلحظ أن الفيلسوف الألماني برنتانو في أبحاثه ألمح أيضاً إلى تأكيد الجانب القصدي للفكر كما يمكن للباحث أن يلحظ أن هذه الفكرة نفسها تم تأكيدها من قبل بعض الفلاسفة المدرسيين.

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