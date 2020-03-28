سورية تحصد جائزة الأورودرام من الشبكة الأوروبية للدراما لعام 2020

حصد نص (الخوف) عن مسرحية تصحيح ألوان للكاتب سامر محمد إسماعيل جائزة (الأورودرام) الشبكة الأوروبية للدراما لعام 2020 ليترجم بذلك إلى الفرنسية ولكل اللغات المعتمدة في شبكة الأورودرام الدولية (الهيئة العالمية للمسرح).

نص الكاتب إسماعيل المقدم للهيئة العالمية للمسرح اختير مع نصين آخرين باللغة العربية حيث قام بالتقييم 290 عضواً شكلوا 29 لجنة لغوية عملت على قراءة 841 نصاً تقدمت للمسابقة العام الفائت.

النصوص العربية المختارة إلى جانب (الخوف) هي (قاع) بقلم عمار نعمه جابر و(بهية وخمس صور مصرية) بقلم كارما سامي.

وفي تصريح لـ سانا قال الكاتب سامر إسماعيل: إن جائزة (الأورودرام) الشبكة الأوروبية للدراما هي تكريم للمخيلة السورية التي أعتقد أنها في طور البحث عن ذاتها من جديد بعد سنوات طويلة من الاستحواذ التلفزيوني الجائر عليها وهذا لا يتحقق إلا من خلال كتابة نص مسرحي طازج وراهن وقادر على الاشتباك مع الواقع بعيداً عن غبار النصوص المسرحية المستوردة وهي فرصة لتصل نصوصنا المسرحية إلى اللغات الأجنبية لتلقى فرصة التحقيق على أيدي فنانين أجانب بعد ترجمتها.

وتوقف إسماعيل عما سمّاه (تعب المثقف السوري من اجترار نصوص المكتبة من الأدب المسرحي)، معرباً عن أمله بظهور قريحة كتابية جديدة قادرة على مخاطبة شرائح واسعة من الجمهور في شتى مسارح العالم الذي ينوء اليوم بوباء فيروس كورونا فأغلق مسارح الأرض وجعل العروض على الشبكة العنكبوتية وخلف جدران المنازل.

يذكر أن جائزة الأورودرام الدولية هي الثانية لنص مسرحية الخوف (تصحيح ألوان) بعد أن حصد جائزة أفضل نص في مهرجان قرطاج المسرحي لعام 2018 كما قدم لصالح المسرح القومي في دمشق وعدد من المحافظات وهو من بطولة ميريانا معلولي ويوسف المقبل الذي أحرز بدوره جائزة أفضل ممثل في قرطاج.

“سانا”

طباعة