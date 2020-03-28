أكثر من 600 ألف إصابة بـ كورونا حول العالم

أظهر احصاء لوكالة فرانس برس أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 27989 شخصاً على الأقل في العالم منذ بداية تفشيه في كانون الأول الماضي فيما سجلت إصابة 605010 أشخاص في 183 دولة وإقليماً.

وفي هذا السياق أفادت السلطات الصحية الكويتية اليوم بأنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 235 حالة فيما أعلنت الصحة المغربية حصيلة جديدة بعدد المصابين لتبلغ 358 حالة وعدد الوفيات 23 حالة.

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 99 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 1203.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 48 حالة إصابة ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 506 إصابات و42 حالة وفاة بينما أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس لعراقيين في بلجيكا.

أما في الأراضي الفلسطينية فأعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 97 حالة.

وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل 63 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 468 حالة.

كما أعلنت السلطات اللبنانية اليوم عن تسجيل 21 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 412 شخصاً.

وفي روسيا ارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال اليوم الماضي نحو 228 حالة ليبلغ العدد الآن 1264 شخصاً بينما أعلن عن أول حالتي وفاة في البلاد جراء الفيروس.

وفي الولايات المتحدة بلغ عدد حالات الإصابة 100 ألف حالة بينما سجلت 1600 حالة وفاة في البلاد.

وفي أوروبا ارتفعت أعداد الوفيات لتصل إلى نحو 20 ألفاً حيث أعلنت السلطات البريطانية أن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس بلغ 1019 حالة بينما سجلت 2546 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 17089 حالة إضافة إلى عزل وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك بعد ظهور أعراض تشير إلى إصابته بالفيروس.

وفي المانيا أعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني اليوم أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغت 55455 حالة بينما بلغ عدد الوفيات نحو 404 حالات فيما أعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 8030 إصابة إضافة إلى تسجيل 75 حالة وفاة.

وفي سويسرا أعلنت وزارة الصحة العامة أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 235 حالة بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 13213 حالة.

وفي هولندا أعلنت السلطات الصحية الهولندية تسجيل 93 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 639 حالة فيما سجلت إصابة 1159 شخصاً بالفيروس خلال يوم أمس ليبلغ بذلك إجمالي المصابين 9762 شخصاً.

وفي الدنمارك سجلت 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2201 حالة بينما سجلت 13 وفاة جديدة خلال يوم واحد ليصل إجمالي الوفيات إلى 65 حالة أما في النرويج فتم تسجيل 264 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 3845 حالة بينما في السويد تم تسجيل 10 وفيات جديدة بالفيروس خلال يوم واحد ليصل إجمالي الوفيات إلى 102 حالة وسجلت 401 إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات إلى 3447 مصاباً.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم عن تسجيل ثلاث حالات وفاة وأكثر من 90 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في أوكرانيا 311 حالة.

وفي شمال قبرص تم تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا وذلك بعد وفاة سائح ألماني أما في فيتنام فسجلت وزارة الصحة 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 174 حالة.

وفي اندونيسيا أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 109 حالات إصابة جديدة مؤكدة ليصل الإجمالي إلى 1155 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 15 وفاة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 102.

وفي سنغافورة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 802.

من جهتها سجلت ماليزيا اليوم 159 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 2320 حالة.

بدورها أعلنت سلطات نيوزيلندا عن تسجيل 78 إصابة مؤكدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالوباء في البلاد إلى 451 شخصاً.

وفي الفلبين أعلنت السلطات عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 1000 إصابة.

في مقابل ذلك بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في مدينة ووهان الواقعة في مقاطعة هوبي وسط الصين والتي ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة أواخر العام الماضي وذلك بعد إغلاقها لمدة شهرين.

وقررت السلطات في المدينة اليوم إعادة افتتاح المترو بشكل جزئي وعدد من الخدمات ما سمح لبعض مظاهر الحياة الطبيعية بالعودة إلى أحياء المدينة.

وكانت السلطات الصحية في الصين أعلنت في وقت سابق اليوم أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني وأن الإصابات محدودة واقتصرت على الوافدين من الخارج.

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