بالتعاون مع المجتمع الأهلي “السورية للتجارة” تدعم صالتها المتواضعة في قدسيا بسياراتٍ جوالة

تشرين

بالتعاون بين “السورية للتجارة” ولجنة حي النازحين في قدسيا والفرقة الحزبية فيه، تمّ الإشراف على عملية بيع المواطنين المواد المستحقة على البطاقة الذكية، نظراً لعدم حصول الكثيرين من سكان المنطقة على مستحقاتهم الشهرية.

غسان شاهين نائب رئيس لجنة الحي أكد أنّ التعاون مع مؤسسة “السورية للتجارة” وفّر على الناس مشقة البحث عن مؤسسة قريبة في ظل عدم كفاية الصالة الموجودة في قدسيا، وكذلك خفف عنهم مغبة الازدحام ووفر لهم شيئاً من حاجياتهم وخاصة في الظروف الصحية والتحذيرات من التجمعات بسبب فيروس كورونا

غالب شاهين أمين فرقة حزبية (القنيطرة) شدّد على ضرورة التعاون والتشبيك بين الأطراف التي يمكنها المساعدة في تأمين حاجات المواطن قدر المستطاع تماشياً مع الإجراءات والتعليمات التي يقررها الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا.

عدد من المواطنين المستفيدين شكروا هذه الخطوة التي سعى إليها أبناء الحي نظراً للضغط الكبير على الصالة الموجودة في قدسيا، وجميع الخطوات الأخرى التي يؤمنها أبناء الحي من تأمين الخبز والمحروقات سابقاً، كما طالبوا بمزيد من الضبط والتنظيم والإجراءات الوقائية التي تجعل هذه المبادرات تؤدي غرضها بالكامل.

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