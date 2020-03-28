إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اقتحام مستوطنين قرية التوانة
أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن المستوطنين اقتحموا القرية وسط إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
وتستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه انشغال المجتمع الدولي بمواجهة انتشار فيروس كورونا ويصعدون اعتداءاتهم على الفلسطينيين من خلال اقتحام المدن والقرى الفلسطينية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.