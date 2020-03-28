“صحة درعا” تنفي وجود إصابات بفيروس كورونا في المحافظة

أوضح الدكتور أشرف برمو مدير صحة درعا لـ”تشرين” أنه لا صحة لما تتناقله بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود إصابات ضمن المحافظة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن المجتمع المحلي قام بإبلاغ مديرية صحة درعا عن وجود عدد من المواطنين الذين دخلوا البلاد من معابر غير شرعية، لتقوم المديرية بدورها على الفور بتوجيه فرق التقصي المشكّلة لديها على مستوى المحافظة بالعمل على زيارة الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم ومن ثم نقلهم طوعياً إلى مركز الحجر الصحي في بلدة خربة غزالة من أجل إخضاعهم للحجر مدة 14 يوماً وذلك انسجاماً مع الإجراءات الوقائية الاحترازية المحددة من وزارة الصحة.

وكشف مدير الصحة أن عدد الأشخاص الموجودين حالياً ضمن مركز الحجر الصحي في البلدة المذكورة وصل إلى 29 مواطناً، مؤكداً أنه لم يلاحظ وجود أي أعراض إصابة بفيروس كورونا على هؤلاء المواطنين، وأمل من المواطنين عدم استقاء المعلومات سوى من مصادرها الصحية المعتمدة والمخولة بالتصريح في مثل هذه الأمور وذلك منعاً للشائعات التي لا أساس لها من الصحة.