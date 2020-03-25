إصابة 9 مواطنين بينهم طفل نتيجة اعتداء مرتزقة الاحتلال التركي بالقنابل على أهالي قرية السكرية بريف الرقة

أصيب 9 مدنيين بينهم طفل بجروح بليغة نتيجة اعتداء مجموعة إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي على قرية السكرية في منطقة تل أبيض في أقصى ريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أن “مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى (فيلق المجد) المدعوم من قوات الاحتلال التركي حاولت سرقة قطيع من الأغنام لأهالي قرية السكرية بريف مدينة تل أبيض بالرقة وعندما اكتشف أمرها من الأهالي استهدفهم الإرهابيون بعدد من القنابل اليدوية ورشقات من الأسلحة الرشاشة ولاذوا بالفرار”.

وبينت المصادر أن الاعتداء أدى إلى “إصابة 9 من أهالي القرية بينهم طفل جروح بعضهم بليغة”.

ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية من البلاد في التاسع من تشرين الاول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالاستيلاء على عدة قرى وبلدات بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي وهجرت آلاف العائلات عن منازلها وسرقت ونهبت ممتلكاتها.

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