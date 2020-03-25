أغلب الناس لا تعرف إلا المنظر الخارجي للبيوت البلاستيكية، وتوافر المادة في غير مواسمها أما ظروف عمل أصحاب هذه البيوت ومدى المعاناة التي يعيشونها مع كل فصل فلا يعلم بها إلا من يعيشها!

فالبيوت البلاستيكية تحتاج -كي تنتج وتثمر- إلى عناية تشبه رعاية طفل صغير تخشى عليه من البرد والحر من الثلج والريح القوية، فعندما تتساقط الثلوج أو تنخفض درجات الحرارة يجب على أصحاب البيوت البلاستيكية أن يمضوا لياليهم وهم “ساهرون” يشعلون النار لتخفيف صقيع البرد عن النباتات المزروعة في الداخل، وإذا تحركت رياح قوية كما حصل مؤخراً سيتابعون مشاهد “شلخ” النايلون وهم عاجزون عن فعل أس شيء، وما عليهم سوى الدفع لترميم الأعطال، ولكي يستمر الموسم.

وعندما يصل الموسم إلى مرحلة الإنتاج تبدأ مشاكل التسويق: بغصة وحزن شديدين، يقول العم أبو يعرب: “إنّ زراعة البيوت البلاستكية لم تعد تطعم خبزاً.. تعب وشقاء وسهر طويل والمردود بالقروش، هذه الزراعة التي قلعنا لأجلها أشجار الحمضيات لتدر علينا ما نحتاجه من المال وتكون لنا ستراً لكنها باتت اليوم عبئاً”، وتابع أبو يعرب أنه مع بداية كل موسم يسخرون كل طاقاتهم هو وأولاده لزراعة صالات الزراعة المحمية التي بدأ العمل فيها منذ عقدين من الزمن، وفي كل موسم كانوا يأملون أن تعوض هذه الزراعة ولو جزءاً بسيطاً من أتعابهم وتمكنهم من العيش في بحبوبة ولكن في نهاية كل موسم “تبوء آمالنا بالفشل”!.

أمل مفقود

يضيق أبو يعرب أنه عندما بدأوا بالزراعة كانت الأمور أفضل من اليوم، ولكن حالياً تضاعف أسعار مستلزمات هذه الزراعة بشكل يفوق عوائدها.

يضاف لهذا عدم وجود أسواق لتصريف الإنتاج، وكذلك السماح باستيراد البندورة في ذروة الإنتاج من الأردن، وكل هذا يوقع المزارعين بخسائر محققة وكبيرة وعلى الرغم من المطالب الكثيرة والمتكررة عن طريق اتحاد الفلاحين والوحدات الإرشادية لإنفاذ مزارعي البيوت المحمية وإنصافهم من خلال إيجاد أسواق لتصريف الإنتاج بالسعر الذي ينصفه إلا أنه لا حياة لمن تنادي.

أما المزارع أصف من منطقة الخراب فيقول إنه يعمل هو وأسرته في زراعة البيوت البلاستيكية منذ سنوات والتي تشكل مصدر رزقه الوحيد، ويرى أن الأمور إلى أسوأ وخلال السنوات القادمة وبعد الارتفاع الجنوني لأسعار مستلزمات الانتاج يعتقد بأن الكثير من المزارعين لم يستطيعوا متابعة الزراعة وبالتالي خروج عدد كبير من مزارعي البيوت المحمية من الخطة الزراعية وهذا يعني خسارة كبيرة في الزراعة المحمية التي تعد السلة الغذائية الأساسية في الساحل السوري .

المزارع والصقيع

يستنفر مزارعوا الزراعات المحمية لاستقبال فصل الشتاء، الذي يشكل حالة قلق كبير لجهلهم بما سيؤول إليه الحال، خاصة في حال تعرض محصوله لأي كارثة طبيعية وقد تعود (خده على اللطم ) كما قال العم أبو يعرب من تنين بحري، صقيع أو رطوبة، وما إلى ذلك فهو يصل ليله بنهاره يسهر على محصوله يداريه كما يداري أولاده ويخاف عليهم من البرد فهذا المحصول سوف يكون مصدر عيشه لسنة كاملة لذلك يرصد المتنبئ الجوي بعناية، وعند انخفاض درجات الحرارة أول عمل يقوم به هو السهر طوال الليل ووضع برنامج مناوبات مع أهل بيته، فالمحصول بخطر ويضيف السيد منذر سلمان من سكان قرية حريصون موظف ويعمل بالزراعة المحمية أنه منذ الثمانينيات وفي الأيام الباردة والعاصفة أول ما يتأمله هو عدم انقطاع التيار الكهربائي، لأن انقطاعه في يوم صقيع يمثل كارثة حقيقية، لأنها ستؤدي الى تلف كامل للمحصول، ولأن أسباب انقطاع الكهرباء كثيرة يضعون كافة الاحتمالات، فقد تنقطع الكهرباء بسبب عطل أو ضغط على الشبكة فلا بد من البحث عن مولدة لدعم البئر الارتوازي، ونبدأ قبل أن تنخفض درجة الحرارة بتشغيل الري بالرذاذ على البيت البلاستيكي من الخارج لكي تتشكل طبقة من الجليد وبالتالي تشكل طبقة عازلة تحمي المحصول داخل البيت، إضافة إلى مهمة ثانية وهي صعبة للغاية وتكمن في الكشف عن “الفالات” وهي التي تسرب المياه أي على المزارع الصعود الى أعلى البيت البلاستيكي المغطى بالجليد وفي هذا خطورة كبيرة فأي حركة خاطئة تؤدي الى وقوع المزارع وإصابته بكسور وهذه تحدث بشكل متكرر إضافة الى معاناتنا الكبيرة من مياه الآبار الارتوازية غير النقية فهي مملوءة بالشوائب وبعض الآبار ملوثة بسبب عدم وجود شبكة للصرف الصحي في القرية حتى اليوم وهذا تحدي كبير أمام المزارع .

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