توقف وسائل النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات

توقفت عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء وسائل النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات بناء على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس الأول ضمن الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس أن هدف القرار تخفيف التجمعات حرصا على سلامة المواطنين وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، مبيناً أن توقف حركة النقل ستستمر لغاية 2-4-2020 ما لم يصدر قرار بتمديد الإيقاف.

وأشار دباس إلى تفويض مدير المرور في دمشق بتنظيم مهمات تسيير حافلات أو ميكروباصات من قبل أصحاب المنشآت والمعامل التي يتطلب عملها استمرار العملية الإنتاجية داخل دمشق وريفها لغاية 2-4-2020.

وتوقفت عند الساعة الثامنة من مساء أمس الاثنين وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات ضمن الاجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس المستجد.

طباعة