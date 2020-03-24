طرطوس - سلمان عيسى:

بدأت اليوم في سهل عكار بطرطوس أولى عمليات جني محصول البطاطا للعروة الربيعية للصنف البلدي، حيث بدأت عدة قرى بالإنتاج علماً أن الأمطار الأخيرة أخرت الإنتاج لأكثر من عشرة أيام .

“تشرين” تجولت في عدة حقول والتقت مع الفلاحين الذين اكدوا على ان انتاج هذا العام سيكون جيدا ويفوق انتاج العام الماضي رغم الأمطار الغزيرة مؤخراً وقلة الاسمدة والمبيدات اضافة الى ارتفاع سعرها الجنوني ..

بدوره المزارع اياد جوهرة قال: كنا نتمنى من الحكومة الا توافق على استيراد البطاطا المصرية لتزامن ذلك مع بداية جني البطاطا في سهل عكار.. اضافة الى الانتاج الكبير المتوقع لهذا الموسم.

مضر أسعد رئيس اتحاد الفلاحين بطرطوس قال : منالمتوقع هذا العام انتاج اكثر من 65 الف طن فقط في سهل عكار بزيادة حوالي ستة آلاف طن عن الموسم الماضي علما ان المساحة المزروعة هي حوالي 2700 هكتار.

وأضاف: عندما درست الحكومة عملية الاستيراد اخبرنا الاتحاد العام الذي بدوره ارسل الى الحكومة “ان الاستيراد سيضر بالانتاج المحلي وبالتالي تم اقفال الموضوع” لنفاجأ بموافقتها على استيراد 5000 طن ونفاجأ اكثر ان البطاطا المصرية في اسواق سورية .. “كيف دخلت الى السوق .. لا نعلم .. ولا نعلم إن كانت مهربة عن طريق لبنان”، وأشار الى تكاليف الانتاج المرتفعة خاصة للبذار الاجنبية حيث يصل سعر الطن الواحد الى 1،2 مليون ليرة.

يشار الى ان احد المزارعين باع انتاجه الى مركز شراء في قرية زاهد بـ 300 ليرة للكغ، وذلك بسبب الحجم الصغير للمنتج، واعتبر ذلك بعض المزارعين فألاً غير جيد وينبئ بالأسوأ ..وشملت الجولة التي كانت مع رئيس اتحاد الفلاحين بطرطوس قرى الجويميسة وزاهد والدكيكة.

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