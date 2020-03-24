«وورد سوشاليست»: الإمبريالية العالمية.. عدو آخر يتربص بالبشرية غير كورونا

ترجمة ـ راشيل الذيب:

رأى مقال نشره موقع «وورد سوشاليست» أن تضامن البشرية في جميع أنحاء العالم هو ضرورة ملحة لمواجهة فيروس كورونا القاتل الذي يهدد بإصابة مئات الملايين من الناس وينتشر في كل ركن من أركان العالم، لافتاً إلى أن هذا التضامن يتعارض بشدة مع واقع المجتمع الرأسمالي العالمي الذي تمزقه مستويات غير مسبوقة من عدم المساواة الاجتماعية ويتميز بالسعي وراء المصالح الجيوسياسية من خلال وسائل العنف القاتل.

وقال المقال: بينما تواجه الإنسانية عدواً غير مرئي، أي الفيروس التاجي، هناك عدو آخر يتربص بها وهو الإمبريالية العالمية، وينعكس هذا واضحاً في الظروف اليائسة المتزايدة التي تواجه إيران وسكانها البالغ عددهم 83 مليون نسمة، والتي تعد من أوائل الدول من حيث عدد الوفيات بكورونا، مضيفاً: وبدلاً من التضامن الإنساني، فقد تمثلت استجابة واشنطن لهذه الأزمة عبر محاولة متعمدة لتصعيدها على حساب عدد لا يحصى من الإيرانيين الأبرياء، حيث يعتبر البيت الأبيض والبنتاغون ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية هذا الوباء سلاحاً جديداً للحرب يجب أن يتم دمجه في التخطيط الإمبريالي، بدلاً من النظر إليه على أنه عدو يجب القضاء عليه في كل بلد.

ولفت المقال إلى أن إدارة ترامب فرضت مؤخراً جولة أخرى من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، تستهدف شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها ومرتبطة بطهران، وبعد ذلك بيومين فقط، أعلن وزير الخارجية الأمريكي الطائش مايك بومبيو مجموعة أخرى من العقوبات ضد تسع كيانات منفصلة في الصين وهونج كونج وجنوب إفريقيا تحت ذريعة «تسهيل مبيعات نفطية لإيران».

وأكد المقال أن مستوى الأكاذيب والنفاق الذي تمارسه الإدارة الأمريكية لا يمكن تصوره، فالعقوبات الأمريكية، التي أدرجت البنك المركزي الإيراني في القائمة السوداء، تجعل من المستحيل على طهران شراء الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية لمعالجة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها فيروس كورونا.

وتابع المقال: وفي الواقع، إن هذه المعاناة الإنسانية ليست ضرراً جانبياً لسياسة الضغط الأقصى، بل غرضها المباشر، فمن خلال العقاب الجماعي الوحشي والجوع وانتشار الأمراض، تسعى الإمبريالية الأمريكية لتأليب الإيرانيين ضد دولتهم بهدف إزالة عقبة إقليمية تقف أمام هيمنتها على الخليج العربي الغني بالنفط بينما تستعد بدورها للحرب مع الصين.

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