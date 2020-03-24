اقتتال وتناحر بين المرتزقة الإرهابيين المدعومين من الاحتلال التركي في ريف الحسكة

تشهد القرى الواقعة في مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين بريف الحسكة حالة من الفوضى جراء الاقتتال والتناحر بين مجموعات المرتزقة وفرار العديد من إرهابييها بعد تخفيض رواتبهم وتأخير استلامها من قبل النظام التركي الداعم لهم.

ووفق المصادر الأهلية فإن قسما كبيرا من المرتزقة فروا باتجاه الأراضي التركية احتجاجا على تأخير استلام الرواتب إضافة إلى استمرار التناحر بين مجموعات المرتزقة والذي وصل حد الاشتباك المسلح ما أدى إلى مقتل عدد من أفرادها.

ووفق المصادر فإن قوات الاحتلال التركي قلصت أعداد المرتزقة ونقلت قسما منهم للقتال في ليبيا مشيرة إلى تدني معنويات قوات الاحتلال المنتشرة بالمنطقة بعد الخسائر الكبيرة التي تلقتها في إدلب وزج الجنود الأتراك في القتال دعما للتنظيمات الإرهابية حيث أقدم ضابط تركي على إطلاق النار على نفسه لينهي حياته في قرية عنيق الهوى بريف أبو راسين الجنوبي وذلك بسبب رفض منحه موافقة للعودة إلى تركيا.

ويستمر مرتزقة الاحتلال التركي بانتهاكاتهم ضد أهالي المنطقة من خلال الاعتقالات المتكررة وعمليات سرقة ونهب الممتلكات الخاصة وتخريب البنى التحتية والاعتداء على منازل المواطنين وطردهم بهدف إسكان عوائل المرتزقة الإرهابيين القادمين من ريف حلب.

وكانت مصادر أهلية كشفت مؤخرا عن زيادة معدلات الجريمة والفوضى في مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين في ريفي الحسكة والرقة الشماليين مسجلة أرقاماً عالية في تعاطي المخدرات وتجارتها بين الشباب بتشجيع التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان.

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