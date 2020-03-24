نحو 15 ألف إصابة بـ كورونا في نيويورك

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة نيويورك الأمريكية إلى نحو 15 ألف حالة وسط دعوات لإشراك الجيش الأمريكي لاحتواء الوباء.

ونقلت وسائل إعلام عن حاكم ولاية نيويورك أندريو كومو قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في أراضي الولاية إلى 25665 حالة بينها 210 وفيات مشيرا إلى أن 14904 من الإصابات تم رصدها في نيويورك المدينة التي سجلت فيها أكثر من 2500 إصابة جديدة مقارنة مع يوم أمس فيما لفت إلى أن حصيلة الوفيات فيها بلغت 125 حالة.

وانتقد حاكم ولاية نيويورك سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال التعامل مع انتشار فيروس كورونا وقال: “لا تجوز المفاضلة بين الاقتصاد والأرواح” مضيفا: “أرسلوا لنا 400 جهاز تنفس صناعي فيما حاجتنا تصل إلى 30 ألفاً”.

وحذر كومو من التباطؤ في احتواء انتشار الفيروس بالولايات المتحدة وقال: “في الصين حلوا 80 بالمئة من المشاكل الصحية بالتصدي والفحص قبل تفاقم المرض”.

في غضون ذلك دعا عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” إلى تعبئة القوات المسلحة الأمريكية بأسرع وقت ممكن لمواجهة تفشي فيروس كورونا واصفا نيويورك بأنها “مركز تفشي الفيروس في الولايات المتحدة” ولافتا في الوقت نفسه إلى “تدهور الأوضاع في كل من ولايات لويزيانا وفلوريدا وجورجيا”.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الامريكية في وقت سابق اليوم تسجيل 593 وفاة في الولايات المتحدة مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 46450 حالة فيما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بأن 174 جنديا أمريكيا أصيبوا بفيروس كورونا ما يمثل زيادة بـ 41 حالة عن يوم أمس.

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