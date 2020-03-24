إغلاق فرن مخالف في صافيتا وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بطرطوس

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أحد الأفران الخاصة في منطقة صافيتا لمدة شهر كامل وحولت مخصصاته من الدقيق إلى فرن صافيتا الآلي وذلك لعدم تقيده بالتعليمات الصادرة بخصوص التوزيع عن طريق المعتمدين.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس حسان حسام الدين في تصريح لمراسلة سانا إن المديرية نظمت أيضاً 29 ضبطا تموينيا بحق فعاليات مخالفة، مضيفا إن عناصر المديرية وفي إطار إجراءاتها الدورية لمراقبة الأسواق صادرت كميات من التفاح التركي المهرب في منطقة بانياس وتمت إحالة المخالف إلى القضاء كما تم ضبط 24 طردا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أحد المحلات في طرطوس وإحالة المخالف إلى القضاء وإتلاف كامل الكمية.

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