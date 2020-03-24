بيان لوزارة الداخلية حول تطبيق فرض حظر التجول

أكدت وزارة الداخلية أنها ستقوم بالإشراف الفعال على تطبيق حظر التجول الذي أقره الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً اعتباراً من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأهابت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم بالمواطنين التقيد التام بتنفيذ مضمون القرار منعاً لتعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي يتطلب استمرار العمل فيها تقوم بالتنسيق مع المحافظين وقادة شرطة المحافظات لتزويدهم بالمهمات الرسمية اللازمة لتنقلهم حفاظاً على سلامة عمل مؤسساتهم.

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