بخدمات سيئة جداً يعيش أكثر من مئة ألف نسمة في حي الجلاء أو ما يعرف باسم (بناية الكويتي) التي تتبع لبلدية أشرفية صحنايا، يقول ساكنوها إنها منطقة منسية، لم تقدم لها خدمات تذكر منذ تأسيس الحي أي منذ ما يقارب نصف قرن، فالشوارع لم تعبّد منذ سنوات طويلة قبل الحرب، الطريق تخترقه الحفر، بينما الصرف الصحي لم يبدّل منذ إنشاء الحي باستثناء بعض خطوط الصرف الصحي التي تم تبديلها مؤخراً، وحصل عندما أصبحت «المجارير» تفيض في الشوارع لأيام متتالية، أما بالنسبة للنظافة فحدّث ولا حرج، فعدد الحاويات قليل والقمامة منتشرة على طول الشارع الرئيسي للحي، ورغم تعاقب العديد من رؤساء البلديات على رئاسة بلدية أشرفية صحنايا، لكن يبدو أن الجميع كان يستثنيها من الخدمات، ولولا ذلك لما وصل حال منطقة (بناية الكويتي) إلى ما آلت إليه الآن حسب ما أكده أهالي المنطقة لـ«تشرين».

تذمر قاطنيه

تذمر بدا واضحاً على القاطنين في حي الجلاء (بناية الكويتي) من سوء الخدمات، أو انعدامها في بعض الأحيان، يقول سكان الحي ممن التقتهم «تشرين» إنهم منذ سنوات طويلة تسبق الحرب لم يشهد الحي أي خدمات ولاسيما تعبيد الشوارع، التي تحولت إلى حفر فقط حيث يتعذر في أحيان كثيرة دخول السيارات إليها، لافتين إلى أنه خلال فصل الشتاء وبسبب الطين الكثيف في الشوارع يضطر البعض لارتداء أكياس نايلون في الأرجل، فضلاً عن أن خطوط الصرف الصحي كانت تسكب محتوياتها في الشوارع لأيام، وأحياناً لأسابيع من دون اتخاذ أي إجراء لذلك، إضافة إلى روائحها الكريهة التي تسبب الكثير من الأمراض، مشيرين إلى أنّ التمديدات العشوائية للشبكة الكهربائية تشكل خطراً عليهم، مطالبين الجهات المعنية بتحسين واقع هذه المنطقة المنسية حسب قولهم وبأسرع وقت ممكن.

واقع خدمي سيئ

لجنة الحي مهمتها الأساسية نقل شكاوى المواطنين إلى البلدية لمتابعتها وإيجاد الحلول لها، حسب ما قاله شادي أحمد- رئيس لجنة حي الجلاء (بناية الكويتي)، لافتاً إلى أن اللجنة تم تشكيلها حديثاً حيث لم يمض على توليهم هذه المهمة أكثر من سنة ونيف، مؤكداً أنّ واقع الحي سيئ بكل الخدمات سواء من حيث (تعبيد الطرقات – الصرف الصحي – النظافة)، منوهاً بأن عمال النظافة يقومون بجهود كبيرة، لكن عددهم لا يتجاوز 5 عمال فقط، بينما يحتاج الحي ما بين 12- 15 عاملاً، كذلك توجد حاجة لتزويد الحي بجرار، علماً أنه يوجد حالياً جرار واحد فقط يخدم الحي، إضافة إلى الحاجة لضاغطة جديدة لجمع القمامة المتراكمة مع ضرورة زيادة عدد الحاويات، وأضاف أحمد: إن الضغط السكاني لعب دوراً بسوء الخدمات، سابقاً كانت المنازل تتألف من طابقين بينما حالياً أصبحت 4- 5 طوابق، علماً أنه يوجد في بعض المنازل أكثر من خمس عائلات في المنزل الواحد خاصة من المهجرين، ولاسيما من المناطق الشرقية، وهذا ما شكّل ضغطاً كبيراً على الحي.

100 ألف نسمة في الحي

مختار حي الجلاء (بناية الكويتي) عزيز طراف ذكر أن عمر الحي قرابة نصف قرن، وكان عدد سكان الحي خمسة آلاف نسمة ومن ثم وصل قبل الحرب إلى 25 ألف نسمة، بينما في مرحلة الحرب تغير الوضع بشكل كبير لكونها منطقة آمنة تتمتع باستقرار وهدوء، لذلك نزح إليها من كل المناطق والمحافظات التي شهدت حرباً، ما أدى إلى ارتفاع عدد سكان الحي إلى ما يزيد على 100 ألف نسمة حالياً، منوهاً بأنّ هذا العدد كبير ويتطلب توسيع البنى التحتية للحي من (صرف صحي – تعبيد طرق – وغيرها من الخدمات).

طراف ذكر أنه تم مؤخراً تبديل 8 خطوط للصرف الصحي، لكن خط الصرف الصحي الرئيس الذي لا يتجاوز قطره 60سم ويمتد من بناية الكويتي وحتى منطقة السبينة والذي كان مصمماً لخدمة الحي فقط، لكن حالياً يخدم منطقة ضاحية 8 آذار التي يبلغ عدد سكانها 18 ألف نسمة، إضافة إلى المنطقة الصناعية وكراج النخيل وغيرها من المناطق المحيطة بمنطقة بناية الكويتي، ما يسبب فيضانه بشكل متكرر نتيجة الضغط الكبير عليه، حيث أدى في بعض الأوقات إلى توقف السيارات في المنطقة المذكورة وقد وقعت حوادث عديدة ذهبت ضحيتها أرواح بشرية بسبب العطل الكبير فيه، مؤكداً ضرورة تبديله بقطر كبير يصل إلى 100 سم لكي يستوعب تخديم كل تلك المناطق، علماً أنه تم إصلاحه عدة مرات لكن من دون جدوى، مؤكداً ضرورة تعبيد كل الطرق الرئيسة للحي وعددها سبعة شوارع.