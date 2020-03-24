إيطاليا..إصابات كورونا قد تكون أعلى عشر مرات من المعلن في البلاد

حذر رئيس الجهاز المسؤول عن جمع بيانات فيروس كورونا في إيطاليا اليوم من أن عدد حالات الإصابة في بلاده قد يكون “أعلى عشر مرات” من الحصيلة الرسمية البالغة نحو 64 ألف حالة.

وقال أنجيلو بوريلي مدير وكالة الدفاع المدني لصحيفة “لا روبابليكا” الإيطالية: إن “معدل التحقق من واحدة من كل عشر حالات له مصداقيته” معرباً عن اعتقاده أن “نحو640 ألفاً ربما كانوا مصابين بالمرض في إيطاليا”.

وأشار بوريلي إلى أن أكبر صعوبة تواجه إيطاليا هي “نقص الكمامات وأجهزة التنفس وهي مشكلة تكبل النظام الصحي” منذ ظهور الفيروس في إقليم لومبارديا شمال البلاد في الـ 21 من شباط الماضي.

وكشفت أحدث البيانات وفاة 6077 شخصاً بالفيروس خلال شهر تقريباً ما يعني أن إيطاليا البلد الأكثر تضرراً من المرض في العالم حيث اقترب عدد المتوفين بها جراء الإصابة بالفيروس من مثلي العدد في الصين التي ظهر بها المرض في نهاية العام الماضي.

طباعة