تجهيز مركزين للحجر الصحي والعزل الطبي في القنيطرة للتصدي لكورونا

جهزت مديرية صحة القنيطرة مركزا للحجر الصحي للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد وآخر لتدبير الإصابات المحتملة في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس.

وأوضح مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي لـ سانا أنه تم تجهيز المركز الصحي في مدينة البعث بعدد من الأسرة والمستلزمات الضرورية للاستجابة للأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا لافتاً إلى تشكيل فريق للطوارئ والاستقصاء عن الحالات المشتبهة.

بدوره أشار مدير الهيئة العامة لمشفى الشهيد ممدوح أباظة الدكتور وسام الماوردي في تصريح مماثل إلى أن المشفى انتهى من تجهيز مركز مخصص للعزل الطبي وتدبير إصابات فيروس كورونا في حال تسجيلها وتم تزويده بالكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة اللازمة.

ويضم مركز العزل الطبي أربعة أجهزة للتنفس الاصطناعي و12 سريراً موزعين على عدد من الغرف حسب الماوردي الذي أشار إلى رفد المركز بـ 26 طبيباً وممرضاً ومخبرياً يعملون وفق مبدأ المناوبات اليومية وعلى مدار الساعة كإجراء احترازي في حال تسجيل أي إصابة بالمحافظة.

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