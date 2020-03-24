إصابة 174 جندياً أمريكياً بكورونا.. وإصابات ووفيات في العالم

شهدت العديد من دول العالم اليوم تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة جراء فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم تسجيل 593 حالة وفاة جديدة في الولايات المتحدة مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 46450 حالة.

من ناحيته أفاد البنتاغون بأن 174 جندياً أمريكياً أصيبوا بفيروس كورونا ما يمثل زيادة بـ 41 حالة عن يوم أمس.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس أيضاً لدى 59 مدنياً و61 من ذويهم فضلاً عن 27 متعاقداً ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المرتبطة بالبنتاغون إلى 340 إصابة.

وفي هولندا أعلن اليوم عن تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 5560 حالة فيما أعلنت السلطات في سويسرا عن تسجيل 20 حالة وفاة ونحو 800 إصابة في حين أعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 909 حالات.

وفي بلجيكا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 122 والإصابات إلى 4269.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا موضحة أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في المستشفيات الجامعية والمختبرات في لبنان بلغ 304 حالات.

بدورها أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 50 إصابة جديدة في العراق ليرتفع عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا إلى 316 والوفيات إلى 27 حالة.

إلى ذلك أعلنت البحرين اليوم عن تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 25 إصابة جديدة وارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 114 حالة بينما أعلنت السعودية عن تسجيل 205 حالات جديدة خلال يوم واحد وارتفاع عدد الإصابات إلى 767 كما أعلنت عن أول وفاة بفيروس كورونا لمقيم أفغاني.

من جهته أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي “اياتا” في بيان له اليوم أن فيروس كورونا قد يكلف قطاع النقل الجوي 252 مليار دولار في العام الحالي أي ما يعادل ضعف توقعاته السابقة في هذا الإطار التي بلغت 113 مليار دولار وفق ما أعلن مدير عام الاتحاد ألكسندر دو جونياك.

كما أعلنت سلطنة عمان اليوم عن تعليق الرحلات الجوية الداخلية والدولية اعتباراً من الـ 29 من آذار الجاري باستثناء عمليات الشحن بهدف احتواء تفشي كورونا.

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