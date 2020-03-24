“المركزي” يعلن قائمة الخدمات التي يقدمها في ظل إجراءات التصدي لـ”كورونا”

أعلن مصرف سورية المركزي اليوم قائمة بالخدمات التي يواصل تقديمها في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح المركزي في بيان تلقت سانا نسخة منه استمراره عبر فروعه في المحافظات بتقديم خدمات “الشيكات والحوالات والدفعات النقدية ودفع البدلات واستلام الودائع وشراء القطع الأجنبي من المواطنين والأشخاص الاعتباريين وتسديد السلف المستحقة والتسويات الجمركية ونظام التسويات (إس واي جي إس) “.

وكان مصرف سورية المركزي طلب أمس الاول من المؤسسات المالية المصرفية وشركات الصرافة العاملة في سورية وضع خطة عمل لكل منها وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا ليتم العمل بها اعتباراً من تاريخ الـ 22 من الشهر الجاري وحتى إشعار آخر.

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