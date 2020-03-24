المجتمع الأهلي في السويداء يتكاتف مع المؤسسات الحكومية لمواجهة كورونا

لم يقف المجتمع الأهلي في محافظة السويداء مكتوف الأيدي في حملة التصدي لفيروس كورونا ، فجاءت العديد من المبادرات الأهلية في ظل الظروف الحالية، عبر حملات لتوزيع مواد الحماية والوقاية وتعقيم المنشآت والأسواق والشوارع.

وساهم عدد من المزارعين في مدن وقرى المحافظة برش الطرقات بالمواد المعقمة جنباً إلى جنب مع سيارات مجالس المدن والبلدات.

وأشار عدد من المواطنين إلى دور المبادرات المجتمعية في توعية الأهالي لخطورة فيروس كورونا وتأمين أدوات التعقيم، مشيرين إلى ضرورة تطبيق كل التعليمات الصحية من قبل الأهالي والالتزام بالتعليمات الحكومية.

كما نظمت مجموعة (بصدورنا نحمي مؤسساتنا) حملة تعقيم واسعة شملت واجهات المحال التجارية والأسواق والشوارع والأحياء والمنطقة الصناعية ومنطقة معامل البلوك والمشفى الوطني بمدينة السويداء.

ونظمت جمعية تنظيم الأسرة السورية فعالية تضمنت توزيع قفازات وكمامات على عدد من عناصر شرطة المرور ورجال الشرطة ولصق عبارات على مداخل الأبنية والشوارع وزجاج سيارات الأجرة حول ضرورة التزام المواطنين بالمنازل وتطبيق الإجراءات التي وضعتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

كما أوقفت شركة لبيع الهواتف المحمولة نشاطها ، لتجنّد عمالها في توصيل كافة احتياجات المواطنين إلى منازلهم من دون مقابل، في سبيل بقائهم في منازلهم، وطرحت مكاتب توصيل “ديليفري” خدماتها للمواطنين بالمجان في ظل الظروف الحالية.

وتسابق أبناء المحافظة لإطلاق مبادرات ذاتية وجماعية، فأعلن محل لبيع الخضار والفواكه أنه سيبيع الخضار والفواكه بسعر الجملة بينما وزّع مالك سيارة متنقلة لبيع المنظفات كمية من المنظفات والمعقمات مجاناً على الأهالي، و قام شاب أخر بشراء كمية من مادة الخبز وتوزيعها مجاناً، لمساعدة الأهالي غير القادرين على الشراء. كما نظمت مجموعة (بصدورنا نحمي مؤسساتنا) حملة تعقيم واسعة شملت واجهات المحال التجارية والأسواق والشوارع والأحياء والمنطقة الصناعية ومنطقة معامل البلوك والمشفى الوطني بمدينة السويداء.ونظمت جمعية تنظيم الأسرة السورية فعالية تضمنت توزيع قفازات وكمامات على عدد من عناصر شرطة المرور ورجال الشرطة ولصق عبارات على مداخل الأبنية والشوارع وزجاج سيارات الأجرة حول ضرورة التزام المواطنين بالمنازل وتطبيق الإجراءات التي وضعتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.كما أوقفت شركة لبيع الهواتف المحمولة نشاطها ، لتجنّد عمالها في توصيل كافة احتياجات المواطنين إلى منازلهم من دون مقابل، في سبيل بقائهم في منازلهم، وطرحت مكاتب توصيل “ديليفري” خدماتها للمواطنين بالمجان في ظل الظروف الحالية.وتسابق أبناء المحافظة لإطلاق مبادرات ذاتية وجماعية، فأعلن محل لبيع الخضار والفواكه أنه سيبيع الخضار والفواكه بسعر الجملة بينما وزّع مالك سيارة متنقلة لبيع المنظفات كمية من المنظفات والمعقمات مجاناً على الأهالي، و قام شاب أخر بشراء كمية من مادة الخبز وتوزيعها مجاناً، لمساعدة الأهالي غير القادرين على الشراء.