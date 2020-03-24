آخر تحديث: 2020-03-24 15:43:56
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احتفالاً باليوم العالمي للشعر شاعرات عربيات يضعن وردةً فوق أضرحة شاعرات وشعراء

التصنيفات: ثقافة وفن

نضال بشارة
دأبت معظم الاحتفالات في اليوم العالمي للشعر على ما هو تقليدي فنادراً، ما نسمع عن طقس جديد بالاحتفال، وما زاد الطين بللاً أن هذا العام قد مُنعت فيه كل التجمعات في معظم دول العالم بسبب انتشار فايروس “كورونا”، ولأنه لم تقم أية هيئة ثقافية عربية بما يحيي هذا العيد، أردنا الاحتفال به على طريقتنا، وذلك بوضع وردة معنوية على قبر بعض الشاعرات والشعراء الراحلين، فتوجهت “تشرين” لشاعرات من تونس، لبنان، وسورية، بالسؤال التالي: في اليوم العالمي للشعر على قبر من تضعين وردة ،سواء كانت شاعرة أم شاعر، وما أسبابك؟
ملوحة تربة الشعر
تتساءل الشاعرة فدوى العبود (سورية): وماذا لو لدي باقة ورد سحريّة؟ لـ يانيس ريتسوس. تهدي الطفلة وردتها الأولى. ثم تتابع فدوى مساهمتها بالقول: في طرق الحياة الغامضة يحدث أن نتوه، وأن نبتعد فجأة عن البيت. يغطي الضباب الأشياء، وتأخذ الحياة طابع الذعر. يبدأ ذلك عندما تفقد الحياة سحرها وتغدو غير مفهومة. يتجاوز بعضنا هذا الخيط الرهيف بين العدم والوجود، الحلم واليقظة، القلق والطمأنينة. البعض الآخر يتأرجح ولهؤلاء يكتب الشعراء. عند حافة الهاوية تنمو عشبة الشعر بالنسبة لريتسوس فقد أخذ بيدي نحو البساطة وأنقذني من دوامات الهلع والتعقيد إزاء الحياة. ولمحمود درويش تهدي العاشقة الشابّة وردتها الثانية. أما لماذا؟ ففي الوقت الذي كانت والدتي فيه تتداوى بالأعشاب ، كنت أقرأ “سرير الغريبة”، أتداوى بالشعر، أقطف منه وأعيد تركيبه، مع شعره يصبح التخلي فن، والوحدة فلسفة، والحب حكيم. وتختتم فدوى مساهمتها بالقول: عند الشعوب البدائية: وحين يقرر رجلٌ قول الشعر، يستلقي الناس على الأرض ؛ إن لم تبهجهم القصيدة لا يحدث شيء، إن أثّرت فيهم الكلمات، ينسحبون برهبة مقدسة “فالروح قد مسّته”. من ملوحة تربة الشعر تزدهر البهجة والسلوى لنا نحن القرّاء، كتب سيرغي يسنين ” ليكن مباركاً على الدوام ما جاء ليزهر ويموت”. الزهور في يدي تزداد بإخلاص تفتقر له ذاكرتي، إنها باقة ورد سحريّة. لكل الشاعرات والشعراء.. الذين غادرونا. والذين بيننا، ومن سيأتون مستقبلاً ولن تتاح لنا قراءتهم.
قصائد طائرة
وتقول الشاعرة سوسن طيب العجمي ( تونس): الشعر محار الكون وأسرار أقفاله والقبر قفل باهت أمام الإبداع الخلاق. يحفظ القبر جسد الشاعر، وتبقى روح القصائد تجاور الحياة، فلا موت يعمّ مشاتل الإبداع وزهو البساتين عندما يطير الشعراء بعيداً حذو الخيال والخلود.
لم يقف على عتبة المقبرة ولم نفتح له قبراً ولن يموت الشاعر التونسي “الصغير أولاد أحمد”. لم أدخل عارية على قصائده ولم أنل منها ملابس تكسوني بل هي في نظري كسوة تليق بتونس قرطاج. الشعراء يا صديقي مخلوقات لطيفة و”الصغير أولاد أحمد” ألطفهم ماءً على قلبي، عرفت أولاد أحمد في الواقع وفي أمسية ما وفي بيته أثناء لحظات مرضه إلى الآن لم يغلق البيت أبوابه وبقيت الزهرة واقفة تسند الذكريات وتفتحها على قلوبنا أي زهرة أضعها على قبر أولاد أحمد يا صديقي وقد تفتقت كل الزهور بين أحداقه وفي حياته ومماته، أي كلمات أكتبها الآن وقد انطلت عليّ حيلة الموت معك تحديداً وأنت تسألني أي شاعر تضعين على قبره وردة؟.
مثل البساتين التي تحيط دوائر الماء في الزوايا مثل أشجارها وأغصانها وأزهارها سيبقى هذا الشاعر ولن تسول له نفسه الموت وقد حفر على جدار التاريخ اسمه. هل من وردة أضعها على قبر آخر، وقبر أولاد أحمد، مغلق على الجسد وقصائده طائرة أبداً ؟
صوت الإنسان فينا
الشاعرة خديجة مروان الحسين (سورية) تعترف قائلة: لم أفكر قبل بالشاعر عبد الباسط الصوفي، كان في حياتي من دون أن انتبه لذلك، لم يكن موجوداً ولا حتى كانت مؤلفاته أو آثاره من مقتنياتي. أيقظني من غفلتي عنه سؤالك ( على قبر من تضعين وردة في اليوم العالمي للشعر؟) ذُهلت بحضوره أمامي فاستعدته كأنني أراه الآن وكأنه ولد من جديد، ولشدة دهشتي نظرت دواويني لم أجدني أشبهه رغم أننا من حمص شربنا من عاصيها ومشينا في شوارعها ودخلنا مقاهيها وثارت مخيلاتنا مع الدخان المتصاعد فيها. ثم تخاطب الشاعر الصوفي الراحل قائلة: أنا وأنت اثنان بيننا قرن من الزمن لكن صوتك صوت الحب فيك ما زال يرن في أذني وقلبي وروحي. أنت أيها الممزق الضائع المنكسر، أيها البعيد القريب: كم ملأتني بالحزن والدمع وكم كان موتك قاسياً وعنيفاً. تسألني لماذا الصوفي؟ أقول: لأنه شاعر حداثي بامتياز تأثرت به لحد البكاء. لأنه امتلك ثراءً إنسانياً عظيماً رغم كل الضغوط النفسية والاجتماعية والمادية التي رافقت حياته القصيرة، والتي كانت من أسباب غربته. لأنه كان يطهر روحه بالشعر والقيم الرفيعة كم كان حساساً مرهفاً وكم كان عنيفاً وقاسياً حين (انتحر) فحفر قبره بيده.
وهذا هو صوته صوت الحب يقول لي: تمردي واكتبي الشعر نكاية بالحرب والحقد والفقر والبرد، اكتبي للحب أيقظيه لا تتركيه ينام منزوياً خوفاً من الذئب. وها أنا أضع وردتي فوق قبره أزرعها بترابه علها تتفتح وتزهر أكثر. كل عام والشعر صوت الإنسان فينا.
عودة إلى الغابة
الشاعرة زنوبيا ظاهر ( لبنان) تقول: أضعُ وردة على قبر الشاعرة الأمريكية “آن سكستون”. السبب هو أنّني أقرأها اليوم. تعيدني قراءة شاعرة إلى الغابة. إلى جدّة واحدة لنا كانت تجمعُ العظام وتحييها. إلى التوحّش البدائيّ الّذي يتلبّسنا بالشعر. نكتُبُ لنقاوِمَ الموت. نحبّ أيضاً لنقاوِمَه. وتتساءل زنوبيا: ما هي الحياة؟ قلقنا الهستيريّ من الاندثار. لذلك، تحيا شاعرةٌ مثل “آن سكستون” في الهذيان، على حافّة. إنّها تتدفّق شعريّاً، لا تعير اهتماماً لشكل هذا التدفّق. تعالج تيهها بالكلام عن كلّ شيء. عن القبلة، عن اليد، عن مراسم الحياة اليوميّة، عن السحر، عن الطفولة، عن الموت أيضاً. الموتُ رصيدها الخالِدُ أمام التيه. تنتمي “آن” إلى الشاعرات الموشكات على الانتحار، دائماً. حتّى المنتحرات منهنّ لا زلن موشكات. تشعر بخيطٍ سحريّ يربطها بهن، يملأها غروراً. وتختتم الشاعرة زنوبيا مساهمتها بالقول: وردةٌ لروح “آن”، لأنّها تأخذنا إلى الحواف، إلى الهشاشة المطبقة، تعزّي “صائدي القلق” أمثالنا بأنّ الشعر رذاذ الحياة فوق الحياد. وبأنّ الحياد موت، أكثر وطأةً وضعفاً من لحظة شعريّة تنهي فيها شاعرةٌ.. قلقها.
حطب الروح
الشاعرة عواطف بركات (سورية) تضع وردتها على قبر الشاعرة السورية سنية صالح، لأنها في نظرها لفظتها مخاضات لا تختلف كثيراً وغالباً عن مخاضات ما قبل ولادة كل امرأة عربية مبدعة. وتتابع بركات قائلة: لا أنسى كيف توغلت في حياتها ذات مرة حين كنت أعد مقالاً عنها، فانتابتني مشاعر مختلفة حيال أمومتها وشعريتها المتوقدتين فيها من زيت الألم وحطب الروح، وأسئلة كثيرة تدفقت في رأسي خلال ذاك الوقت الذي كنت فيه على الصعيد الشخصي أردم بئراً لأطفو وأفتح باباً لأخرج. لماذا نصرخ في الكلمات فحسب؟! وماذا نفعل عندما يكون الحب جلادنا؟! وماذا نعطي عندما يرحل الشعر، أو عندما نرحل نحن ويبقى الشعر؟! وما جدوى الخلود في الشعر أو في سواه إن كان القساة يلتهمون العالم فيما نشاهد دماءنا تسيل من أشداقهم المقززة؟! وهكذا فإن سنية صالح شعلة تنوس في داخلي وتتوهج مابين جفاء الحياة وجفاء الشعر، وضفة أقفز إليها لأهرب من تفاهة الشكوى، وصورة أعلقها على جدار منتصب في روحي أمسحها لأرى القصيدة وأعاود رحلتي صوب ذاك الشيء اللامع في النهاية.
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التصنيفات: ثقافة وفن

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