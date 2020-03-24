دأبت معظم الاحتفالات في اليوم العالمي للشعر على ما هو تقليدي فنادراً، ما نسمع عن طقس جديد بالاحتفال، وما زاد الطين بللاً أن هذا العام قد مُنعت فيه كل التجمعات في معظم دول العالم بسبب انتشار فايروس “كورونا”، ولأنه لم تقم أية هيئة ثقافية عربية بما يحيي هذا العيد، أردنا الاحتفال به على طريقتنا، وذلك بوضع وردة معنوية على قبر بعض الشاعرات والشعراء الراحلين، فتوجهت “تشرين” لشاعرات من تونس، لبنان، وسورية، بالسؤال التالي: في اليوم العالمي للشعر على قبر من تضعين وردة ،سواء كانت شاعرة أم شاعر، وما أسبابك؟ملوحة تربة الشعرتتساءل الشاعرة فدوى العبود (سورية): وماذا لو لدي باقة ورد سحريّة؟ لـ يانيس ريتسوس. تهدي الطفلة وردتها الأولى. ثم تتابع فدوى مساهمتها بالقول: في طرق الحياة الغامضة يحدث أن نتوه، وأن نبتعد فجأة عن البيت. يغطي الضباب الأشياء، وتأخذ الحياة طابع الذعر. يبدأ ذلك عندما تفقد الحياة سحرها وتغدو غير مفهومة. يتجاوز بعضنا هذا الخيط الرهيف بين العدم والوجود، الحلم واليقظة، القلق والطمأنينة. البعض الآخر يتأرجح ولهؤلاء يكتب الشعراء. عند حافة الهاوية تنمو عشبة الشعر بالنسبة لريتسوس فقد أخذ بيدي نحو البساطة وأنقذني من دوامات الهلع والتعقيد إزاء الحياة. ولمحمود درويش تهدي العاشقة الشابّة وردتها الثانية. أما لماذا؟ ففي الوقت الذي كانت والدتي فيه تتداوى بالأعشاب ، كنت أقرأ “سرير الغريبة”، أتداوى بالشعر، أقطف منه وأعيد تركيبه، مع شعره يصبح التخلي فن، والوحدة فلسفة، والحب حكيم. وتختتم فدوى مساهمتها بالقول: عند الشعوب البدائية: وحين يقرر رجلٌ قول الشعر، يستلقي الناس على الأرض ؛ إن لم تبهجهم القصيدة لا يحدث شيء، إن أثّرت فيهم الكلمات، ينسحبون برهبة مقدسة “فالروح قد مسّته”. من ملوحة تربة الشعر تزدهر البهجة والسلوى لنا نحن القرّاء، كتب سيرغي يسنين ” ليكن مباركاً على الدوام ما جاء ليزهر ويموت”. الزهور في يدي تزداد بإخلاص تفتقر له ذاكرتي، إنها باقة ورد سحريّة. لكل الشاعرات والشعراء.. الذين غادرونا. والذين بيننا، ومن سيأتون مستقبلاً ولن تتاح لنا قراءتهم.قصائد طائرةوتقول الشاعرة سوسن طيب العجمي ( تونس): الشعر محار الكون وأسرار أقفاله والقبر قفل باهت أمام الإبداع الخلاق. يحفظ القبر جسد الشاعر، وتبقى روح القصائد تجاور الحياة، فلا موت يعمّ مشاتل الإبداع وزهو البساتين عندما يطير الشعراء بعيداً حذو الخيال والخلود.لم يقف على عتبة المقبرة ولم نفتح له قبراً ولن يموت الشاعر التونسي “الصغير أولاد أحمد”. لم أدخل عارية على قصائده ولم أنل منها ملابس تكسوني بل هي في نظري كسوة تليق بتونس قرطاج. الشعراء يا صديقي مخلوقات لطيفة و”الصغير أولاد أحمد” ألطفهم ماءً على قلبي، عرفت أولاد أحمد في الواقع وفي أمسية ما وفي بيته أثناء لحظات مرضه إلى الآن لم يغلق البيت أبوابه وبقيت الزهرة واقفة تسند الذكريات وتفتحها على قلوبنا أي زهرة أضعها على قبر أولاد أحمد يا صديقي وقد تفتقت كل الزهور بين أحداقه وفي حياته ومماته، أي كلمات أكتبها الآن وقد انطلت عليّ حيلة الموت معك تحديداً وأنت تسألني أي شاعر تضعين على قبره وردة؟.